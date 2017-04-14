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藥頭毒品袋「良心叮嚀」 警方打臉「販毒就是黑心」

王姓藥頭的毒品袋上印有骷髏頭。（記者陳鳳麗攝）

2017-04-14  18:35

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯警分局偵查隊直搗毒窟，逮獲王姓藥頭和2名助理，起出安非他命、海洛英毒品，毒品包裝袋上印有骷髏頭，警方好奇追問，才知骷髏頭有如香菸盒上的警語，藥頭說「良心叮嚀」勿吸食過量，警方打臉「販毒就是黑心」。

該名販售毒品給大埔里地區毒蟲的46歲王姓藥頭，毒品的前科累累，另有違反槍砲彈藥管制條例的前科，他的「藥腳」不少，下面還有陳姓和黃姓助理，幫忙販售事宜。草屯警方昨晚衝入其住處時，除3人外，現場還有幾名藥腳在。

草屯警方昨夜在王男的住處起出安非他命、海洛英共20多公克，其中安非他命分裝成7小包，而個包裝袋上都有印骷髏頭，警方探問王姓藥頭骷髏頭的代表意義，王男尷尬苦笑，指稱這是良心叮嚀，提醒「勿吸食過量」。警方則說，賣毒品就是黑心違法行為，何來「良心」？

王姓藥頭從3月下旬起，就變成為警方鎖定的對象，因為3月23日帶中打幹員上山取槍墜谷失蹤的黃俊傑，在遺體被尋獲前，外傳他曾向王姓藥頭買毒品，因此他被警方緊盯，草屯警方也因而上線監聽，昨晚收線逮人。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 王姓藥頭被警方起出的毒品和工具。（記者陳鳳麗攝）

    王姓藥頭被警方起出的毒品和工具。（記者陳鳳麗攝）

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