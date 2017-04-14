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10惡煞潑辣椒水、砍人 熱炒店老闆、友人遇襲

2017-04-14  18:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕翁姓熱炒店老闆與李姓友人在中和莒光路發生行車糾紛，未料晚間遭對方在板橋重慶路伏擊，陳姓首惡為首的10名惡煞率眾衝入快炒店，對翁某、林男先潑灑辣椒水，再一陣痛毆，造成翁、李2人各被砍一刀，縫了12針，警方到場約制，通知惡煞到案，翁男事後得知陳嫌是友人親戚，暫不提告，但板橋警分局仍依妨害秩序罪，將10嫌等函送法辦。

警方調查，7日下午2時許，新北市中和區莒光路發生1起行車糾紛，2輛機車疑似爭道引發口角，雙方沒有報警離開，因雙方認識，陳嫌嗆翁男「找你哥哥來談」，但陳嫌仍懷恨在心，知道翁男開小吃店，當晚找來10名惡煞到板橋重慶路353巷埋伏，晚間9時見到27歲翁男及他的林姓友人騎車離開時，一群惡煞擁上圍毆追砍。

帶頭的陳嫌先以辣椒水噴灑對方，1分鐘內，翁男及其友人各遭被砍一刀，全身多處撕裂傷，路人報警後，救護車抵達將2人送醫，翁男遭砍傷逢合12針，李男腰部也遭砍一刀。警方到場，傳喚砍人的惡煞到案，翁男說，對方是友人親戚，暫不提告。警方表示，這起因行車糾紛引起的傷害案，雖然暫不提告，但是仍以依妨害秩序罪函送法辦。

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  • 傳出砍人尋仇的新北市板橋重慶路巷內的小吃店。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供。

    傳出砍人尋仇的新北市板橋重慶路巷內的小吃店。（記者吳仁捷翻攝）民眾提供。

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