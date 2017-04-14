歷經3小時庭訊 馬英九再強調「我無罪！」

2017-04-14 18:12

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九涉洩密、教唆洩密等案，上月14日被台北地檢署起訴，成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首；台北地院今首次開庭進行準備程序，歷經3小時庭訊，馬離去前接受媒體採訪，再次強調「我沒有犯罪，我無罪。」柯建銘則說，黃世銘都被判有罪了，馬英九共謀犯罪，豈有不被定罪之理。

下午5點30分左右，馬英九結束庭訊接受媒體採訪，再次重申於庭上答辯時的立場與主張，強調：「我沒有犯罪，我無罪！」馬表示，檢察總長黃世銘主動向我報告這件重大司法關說案。他一進門就說，「這是純粹的行政不法，如果是刑事不法。我就不會來報告。」

馬指出，他預料這起司法關說案很可能會導致行政院和立法院的對立，造成政局動盪，他身為總統，立刻電召行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強前來會商危機處理，這不是洩密，而是行使大法官585號解釋所確認憲法賦予總統的行政權，更是總統的憲政責任，且當天會商時，並未討論撤銷王金平黨籍的事。

馬強調，他當時身為總統，對憲法有承諾，對國家有責任，遇到破壞憲政體制、傷害人民權益的違法事件，他不能置身事外，所想到的，是國家社會即將面臨的憲政風暴，必須立即處理，而不是去鬥倒誰、陷害誰。

馬痛批，起訴書倒果為因，把臆測當證據，先射箭後畫靶，而且刻意違反《刑事訴訟法》第2條，忽略對他有利的證據；依照起訴書的思維邏輯，任何官員涉及行政不法，總統都不能過問，也不能處理，否則就是構成洩密或教唆洩密。

對此，柯建銘則表示，馬英九在今天換了3個律師，但馬並沒有辦法換掉真理，也沒有辦法換掉他犯罪的證據；最重要的，本案黃世銘都被判有罪了，馬英九共謀犯罪，豈有不被定罪之理。並再次強調，我們要揮別舊時代，捍衛憲政體制，終結特務治國。

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