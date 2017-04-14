歷經3小時庭訊 馬英九再強調「我無罪！」
〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九涉洩密、教唆洩密等案，上月14日被台北地檢署起訴，成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首；台北地院今首次開庭進行準備程序，歷經3小時庭訊，馬離去前接受媒體採訪，再次強調「我沒有犯罪，我無罪。」柯建銘則說，黃世銘都被判有罪了，馬英九共謀犯罪，豈有不被定罪之理。
下午5點30分左右，馬英九結束庭訊接受媒體採訪，再次重申於庭上答辯時的立場與主張，強調：「我沒有犯罪，我無罪！」馬表示，檢察總長黃世銘主動向我報告這件重大司法關說案。他一進門就說，「這是純粹的行政不法，如果是刑事不法。我就不會來報告。」
馬指出，他預料這起司法關說案很可能會導致行政院和立法院的對立，造成政局動盪，他身為總統，立刻電召行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強前來會商危機處理，這不是洩密，而是行使大法官585號解釋所確認憲法賦予總統的行政權，更是總統的憲政責任，且當天會商時，並未討論撤銷王金平黨籍的事。
馬強調，他當時身為總統，對憲法有承諾，對國家有責任，遇到破壞憲政體制、傷害人民權益的違法事件，他不能置身事外，所想到的，是國家社會即將面臨的憲政風暴，必須立即處理，而不是去鬥倒誰、陷害誰。
馬痛批，起訴書倒果為因，把臆測當證據，先射箭後畫靶，而且刻意違反《刑事訴訟法》第2條，忽略對他有利的證據；依照起訴書的思維邏輯，任何官員涉及行政不法，總統都不能過問，也不能處理，否則就是構成洩密或教唆洩密。
對此，柯建銘則表示，馬英九在今天換了3個律師，但馬並沒有辦法換掉真理，也沒有辦法換掉他犯罪的證據；最重要的，本案黃世銘都被判有罪了，馬英九共謀犯罪，豈有不被定罪之理。並再次強調，我們要揮別舊時代，捍衛憲政體制，終結特務治國。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 鹽水發現夫婦、寵物同死房內 疑燒炭自殺
- 北市公寓大樓頂樓加蓋起火 警消搶救中
- 愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬
- 高分院落腳舊司法園區 多位議員反對
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- （獨家）號外！搶不到《猜火車2》沒關係 6月帶回家慢慢看
- 「媽媽，晚餐吃什麼」 府城風情入鏡
- NBA》賭盤對勇士奪冠最有信心 騎士依舊比塞軍看俏
- 中職Live》朱育賢清壘二壘安 桃猿首局灌4分
- 「常威」笑稱教育工作者 不認演反派：那是我弟弟演的
- 日相︰北韓有能力射沙林毒氣飛彈
- 人行道障礙多 環保局、新工處互踢皮球
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 今再戰大都會 殷仔拚開季2連勝
- 傳美軍擬先發制人攻擊北韓 五角大廈拒絕評論
- 自由談》李凈瑜不比秋菊打官司
- 《粉嫩錶情》6
- 看天吃飯 西瓜滯銷瓜農自賣
- 徐重仁兒賣200元牛肉麵 網友酸：年輕人別吃
- 新港設滯洪池土地徵收 地主下跪抗議
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 協助後送 恆春人盼空勤總隊進駐機場
- 100歲的中共反叛者 毛澤東秘書李銳：我堅持人性
- 猴塞雷！考取9張烘焙乙級證照 這校學生再創紀錄
- 李明哲妻質疑國民黨：淪為共產黨附隨組織
- 宜縣綠營民調落後 吳澤成透露原因是...
- 名間田豐國小重建 搭建臨時教室全鄉總動員
- 女神大聊XX嚇歪主持人 自豪能當專業酒鬼
- 抬棺辦告別式不起訴 蔡正元：母憂離世這仇須結算
- MLB》8局上演逆轉秀 紅襪連續安打擊退海盜 （影音）
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 打擊降溫 中職投手大進化
- MLB》馬林魚球場史上最久戰役 「臺灣」看板最大贏家
- 魚池鄉垃圾場太偏僻 淪棄犬煉獄
- NBA》任職5年未見起色 魔術總管遭開除
- 〈國際現場〉沙國首發國際伊斯蘭債券
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
- 台東「洞洞館」復刻 還冒出洞洞玻璃、洞洞餅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lawmakers urge appeal of ruling in ex-minister’s case
- 台鐵將改造通勤車廂 提升高鐵左營站至屏東接駁服務
- 竹北新國社區打造食物森林 幫長輩加菜
- 先發戰報》兄弟對猿3連戰 先跳過江忠城
標題：歷經3小時庭訊 馬英九再強調「我無罪！」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email