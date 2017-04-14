鹽水夫婦雙屍命案詭異 2人手臂多處刀傷

2017-04-14 18:10

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水區舊營里一處平房今天發生離奇命案，1對魏姓、陳姓夫婦和飼養的1隻狗同死在屋內，門窗緊鎖，房內有火盆，但屋內牆壁、地上留有血跡，兩人手臂有多處刀傷，床頭放有一把長刀，案情詭異。

新營警分局下午封鎖命案現場，由台南市警局刑事鑑識中心派員採證，清查房內無打鬥痕跡，有一盆火炭，兩人、一狗已死亡多日；案發原因有可能疑是1人殺另1人後再自殺？有待鑑識調查。

警方說，55年次魏男、54年次陳女的遺體已浮腫長蛆，房內滿地都是血水痕跡。 陳女的妹妹，住在新竹，今天中午向新竹市警局報案，轉通報鹽水分駐所請求前去查看，她在4月2日連絡姐姐都沒連絡上，音訊全無，很擔心姐夫、姐姐兩人的安危，請求警方前往查看。

員警到場就聞到屍臭味，發現魏男一樓平房的住處，門房緊閉，後來請來里長謝清和、鎖匠打開後門，在房內發現魏男夫婦仰躺床上。謝清和說，房內牆壁、廚房地上留有血跡。

鄰居很少與魏男夫婦互動，只知4年多前夫婦從白河到鹽水舊營里買地蓋屋居住，蒙上一層神秘面紗，淳樸鄉間發生命案，讓鄰里議論紛紛。

魏男的外甥說，舅舅原開汽修廠，後來沒做，因情緒易怒曾就醫，舅舅和舅媽未生育， 陳女的妹妹和媽媽也趕來現場，質疑有否外力介入。

警方鑑識調查案發現場有沒人為入侵、清查死者交友、夫婦感情，詭異的是，陳女躺在床上的外側，魏男躺在床上的內側，窗戶下放有燒過的火炭，二人雙手有多處刀傷，頭、臉和身體因腐爛腫脹，看不出有外傷，床頭上竟有1把比水果刀還稍長的刀子，已報請檢察官會同法醫相驗死因以釐清案發原因。

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