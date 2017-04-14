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馬被控洩密 柯建銘：若總統能介入個案 民主恐改寫

2017-04-14  17:52

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院稍早就前總統馬英九涉嫌刑法洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪首度開庭審理；告訴人柯建銘贊同本案「捍衛憲政體制，終結特務治國」，同時說到，假使總統可以介入司法個案，台灣人民主與憲法解釋恐都將改寫！

柯建銘今開口就對坐在被告席的馬英九表示，「換了律師並沒有辦法換掉真理」、「無法掩飾你的罪刑」、「馬與律師團一直在自圓其說」；他接著說，本案「捍衛憲政體制，終結特務治國」，是台灣民主的分水嶺，台灣未來將揮別威權體制。

他接著要馬回憶2012年就任總統時曾提3個不，包括「不會違法監聽」、「不會以政治力介入司法個案」與「不會選擇性辦案」，但今天卻因監聽案出庭，看起來何其可笑，認定真正需反省的是馬。

他緊接著重提專案報告一、二，直指兩份報告均馬用來做政治鬥爭的工具；他解釋，報告內盡是告訴人民如何違法亂紀，以及違反通保法、個資法，且報告內提到全民電通案時，「馬甚至質疑柯是否行賄法官，才獲判無罪」，並提到後續偵辦的必要；柯因此質疑，難道行政不法就可監聽嗎？

柯建銘最後批馬，極端法律常識的薄弱，極端憲政常識的薄弱，最後表示，假使總統可以介入司法個案，台灣人民主都要改寫！台灣人憲法解釋也要改寫！

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  • 前總統馬英九涉嫌刑法洩密等罪，台北地院首度開庭審理。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九涉嫌刑法洩密等罪，台北地院首度開庭審理。（記者羅沛德攝）

  • 柯建銘。（記者羅沛德攝）

    柯建銘。（記者羅沛德攝）

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