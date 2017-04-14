| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

師將2歲童用膠帶綁椅 還將照片上傳粉絲頁

2017-04-14  17:54

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名2歲男童，日前上學時，疑因有咬人的行為，被幼兒園教師用膠帶綁在椅子上約10多分鐘，今天下午還將綁童照片上傳該幼兒園臉書粉絲專頁，家長見狀氣炸，轉載臉書照片，上傳社群網站「綠豆嘉義人直擊」，痛斥這是教小孩？還是教小孩綁架？

幼兒園李姓園長受訪坦承老師「犯了不可原諒的錯誤」，老師還哭著說「我錯了」，已經要老師向家長道歉、對不起，且不能以此種方式懲罰，要好好跟學生說。

爆料的家長說，因工作關係，兒子交給嘉市的阿公、阿嬤接送，剛滿2歲時，老師曾說兒子有咬人的情形，之後只有寫在聯絡簿提醒，就沒再講以為情況改善了，不料最近兒子咬人，但畢竟是2歲小孩、比較皮，如講不聽，可以先跟家長聯絡帶回家，但學校沒跟家長說明，就這樣對待孩子，還讓他透過學校臉書看到照片，對信賴學校的家長「情何以堪」，爆料只是希望其他家長知道這間學校教師的不當教學。

李姓園長說，之前小孩情緒一來，會出現咬人情形，但沒想到老師會用這種方式，已告誡老師應請她來處理，好好跟學生說而不是不當處罰。

李某澄清沒有傷害孩子身體，是讓他待在椅子上，「限制自由」，雖不期待家長能原諒，但希望能再給老師一次機會。

市府社會處社工督導林昀穎表示，已派社工了解學校是否涉及虐待兒童。

廣告
  • 一名2歲男童疑因會咬人，被幼兒園老師綁在椅子上，家長透過幼兒園臉書發現兒子被綁，暴怒氣炸。（家長提供）

    一名2歲男童疑因會咬人，被幼兒園老師綁在椅子上，家長透過幼兒園臉書發現兒子被綁，暴怒氣炸。（家長提供）

  • 一名2歲男童疑會咬人，被幼兒園老師綁在椅子上，市府社會處已派社工介入了解。（家長提供）

    一名2歲男童疑會咬人，被幼兒園老師綁在椅子上，市府社會處已派社工介入了解。（家長提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當管教 幼兒園 虐待兒童
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：師將2歲童用膠帶綁椅 還將照片上傳粉絲頁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.