師將2歲童用膠帶綁椅 還將照片上傳粉絲頁

2017-04-14 17:54

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名2歲男童，日前上學時，疑因有咬人的行為，被幼兒園教師用膠帶綁在椅子上約10多分鐘，今天下午還將綁童照片上傳該幼兒園臉書粉絲專頁，家長見狀氣炸，轉載臉書照片，上傳社群網站「綠豆嘉義人直擊」，痛斥這是教小孩？還是教小孩綁架？

幼兒園李姓園長受訪坦承老師「犯了不可原諒的錯誤」，老師還哭著說「我錯了」，已經要老師向家長道歉、對不起，且不能以此種方式懲罰，要好好跟學生說。

爆料的家長說，因工作關係，兒子交給嘉市的阿公、阿嬤接送，剛滿2歲時，老師曾說兒子有咬人的情形，之後只有寫在聯絡簿提醒，就沒再講以為情況改善了，不料最近兒子咬人，但畢竟是2歲小孩、比較皮，如講不聽，可以先跟家長聯絡帶回家，但學校沒跟家長說明，就這樣對待孩子，還讓他透過學校臉書看到照片，對信賴學校的家長「情何以堪」，爆料只是希望其他家長知道這間學校教師的不當教學。

李姓園長說，之前小孩情緒一來，會出現咬人情形，但沒想到老師會用這種方式，已告誡老師應請她來處理，好好跟學生說而不是不當處罰。

李某澄清沒有傷害孩子身體，是讓他待在椅子上，「限制自由」，雖不期待家長能原諒，但希望能再給老師一次機會。

市府社會處社工督導林昀穎表示，已派社工了解學校是否涉及虐待兒童。