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旅館房內有死屍？ 警意外查獲毒蟲

2017-04-14  17:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］33歲有毒品前科的江姓男子，入住桃園市桃園區某旅館多日，旅館人員今天巡視各樓層時，發現江男房門半開、僅用鏈條扣住，從門縫看到房內非常雜亂，江男躺在床上毫無動靜，怎麼叫也沒有反應，懷疑他是否已經死亡，趕緊向桃園警分局武陵派出所報案，警方到場時房門突然關上，員警敲門等了10分鐘，進門發現房內還留著重0.19公克的安非他命殘渣袋，江男百口莫辯，被依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

江男供稱，他只是睡死了，沒想到被誤會，醒來發現外頭有警察，他趕緊關門將吸食器等證物丟進馬桶沖掉，沒注意到剛施用完的殘渣袋忘了丟，等員警進門已經來不及了。

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  • 江男睡死被誤認為死屍，警意外查獲毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

    江男睡死被誤認為死屍，警意外查獲毒品。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 投宿旅館的江男吸毒後睡死了，一覺醒來發現門外有警察，趕緊將吸食器等證物丟進馬桶沖掉，卻敗在剛施用完的殘渣袋忘了丟。（記者鄭淑婷翻攝）

    投宿旅館的江男吸毒後睡死了，一覺醒來發現門外有警察，趕緊將吸食器等證物丟進馬桶沖掉，卻敗在剛施用完的殘渣袋忘了丟。（記者鄭淑婷翻攝）

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