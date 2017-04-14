中市這處充滿懷舊氣氛的市場 將轉變成漫畫基地

2017-04-14 17:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕位在台中市東區南京路旁的第四市場，充滿濃郁懷舊氣氛，卻早已歇業淪為閒置空間，台中市議員邱素貞、江肇國等民代建議下，市府已推動第四市場修復工程，保存市場建築與空間的特色，中市政府新聞局也引進漫畫、插畫元素，將透過漫畫與插畫創意來活化這處閒置空間，打造成中台灣漫畫與插畫家進駐的基地，預計本月16日啟動。

市議員邱素貞指出，第四市場興建於1932年，距今已85年歷史，並於前年（2015年）由市府公告登錄為歷史建築，將先依文化資產保存相關法令進行修復，預計後年（2019年）竣工，該市場的攤商，早在多年前就已遷移，店家斑駁的手寫招牌、生鏽鐵捲門閒置至今，走入市場中，宛如回到1990年代，隨著建國市場遷新址，第四市場更需「自立自強」。

為了替第四市場找出亮點，市府新聞局推動「台中第四市場漫畫（插畫）家進駐計畫」，預計本月16日由市長林佳龍宣布啟動，引進漫畫與插畫元素，也讓作家有一個揮灑舞台。

對於市府上述作法，市議員邱素貞與江肇國等民代都表示認同，期待第四市場能轉型，江肇國認為，推動傳統市場活化與轉型，可以吸引更多年輕人駐足，由市府扮演平台、投入資源解決問題，讓漫畫家無後顧之憂，另外，他們也建議，未來能串聯台中帝國糖廠湖濱生態區、綠空鐵道軸線計畫，以及刑務所、文創園區舊酒廠等景點，以及民間投資的影城，形成文創觀光圈，賦予台中市更多魅力。