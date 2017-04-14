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航警精蟲衝腦 誘騙性侵同事前女友代價不小

2017-04-14  17:18

［記者鄭淑婷／桃園報導］航警局保安大隊28歲陳姓員警，今年1月獲悉同事與其女友分手，竟以Line傳送女子「想找講話方便的地方」、「ㄜ…就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」、「妳等等有辦法直接跟我約外面嗎其實我有一點醉」等訊息，佯稱想轉知同事評論女子的內容，將女子約到桃園市蘆竹區某KTV唱歌，又將她載到租屋處休息，等女子體力不支想睡後，陳員竟粗暴性侵得逞，桃園地檢署檢察官偵結，依強制性交罪嫌起訴陳員。

航警局得知後找來陳員調查，他坦承酒後一時衝動亂性，並表達後悔之意，由於女方堅持報案，在尊重女方意願下協助報案，並將陳員記小過2次、調離原單位，陳員起訴後立即召開人評會，以嚴重影響警譽為由，予以停職處分。

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  • 航警局陳姓員警涉嫌性侵同事前女友，桃檢依妨害性自主罪嫌起訴。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    航警局陳姓員警涉嫌性侵同事前女友，桃檢依妨害性自主罪嫌起訴。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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