假公安網站超先進！ 資料一KEY變中國通緝犯
2017-04-14 17:16
警方查獲詐騙犯案工具。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕假公安網站超先進！新北市中和警分局今破獲一起跨國詐騙案，專門竊取中國大型醫院患者個資後，再打給被害人表示涉入「詐領保險金」，要他們將戶頭錢轉入中國公安「保管帳戶」，為了求真實，更創建假網站「中華人民共和國公安部」，將被害人資訊PO在通緝專區，相當先進！
警方調查，以38歲邊姓男子為首的詐騙機房，藏匿於板橋區忠孝路的民宅公寓中，假扮為中國「無錫人民醫院」、「北京大學第一醫院」等大型醫院的行政人員，向被害人表示「你恐有詐領醫療保險嫌疑」，並將電話轉接到假公安部門，要求將戶頭存款提領出來保管，總計共有上百人受騙，金額恐近千萬人民幣。
警方於今上午7時許前往查緝，發現該詐欺機房門窗均以隔音泡棉隔音，詐騙成員坐在專用的隔音箱工作，屋內5人看到警方破門，其中3名男女嚇的不顧生命，從7樓跳到樓下遮雨棚，還是被警方逮獲。警方在屋內查獲詐騙用之平板電腦12台、筆記型電腦4台、手機16隻、詐騙電話7台、電信分線盒4台、路由器4台、大型無線分享器、隔音泡棉、教戰手冊等物品。
警方調查，邊姓主嫌有詐欺、恐嚇前科，且104年1月才在馬來西亞詐騙被逮，引渡回台，沒想到惡習未改，再度弄起詐騙機房，另外4名嫌犯高男（25歲）、陳男（39歲）、施男（24歲）及陳女（22歲）則是透過朋友介紹加入，每日僅工作3小時，月薪5萬元，警方訊後將5人依詐欺罪嫌移送，並鎖定另名幕後鍾姓主謀追查中。
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