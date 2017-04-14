失業男亮紙條恐嚇行員交300萬 遭判刑9個月

2017-04-14 16:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子以紙袋裝鐵盒，向銀行行員誆稱是爆裂物，恐嚇交出300萬元，冷靜行員採緩兵之計，以字條向歹徒表示準備現金需要時間，蔡男見取財不順即步行離開銀行，警方獲報趕來逮人，高雄地院今依恐嚇取財未遂罪，判處9個月徒刑，可上訴。

判決指出，蔡男於去年7月中午12點，持手提紙袋內裝一纏繞膠帶、佯作爆裂物的鐵盒，步行進入某銀行博愛分行，他向櫃台行員以紙條恫稱，「我是便衣警察，現在有歹徒在對面公園脅持人質，要我來取款300萬元」。

紙條上還寫著，「我左胸口有他們的竊聽器，不能交談。我的袋子裡有炸彈，超過時間沒有拿到錢他會引爆，請妳配合將錢放入袋子...」，行員一度信以為真，立刻把字條交給銀行經理過目，經理相當冷靜，一邊以字條回覆歹徒，「準備現金需要時間」，另則偷偷啟動警民聯防系統，警方獲報迅速趕到逮人。

蔡男供稱，本來在餐廳工作，但於2月離職，因個人鼻子疾病跑很多醫院，加上求職不順、經濟困難，這幾天都沒錢吃飯，案發前2天外公過世，感到沮喪且壓力很大，才攜帶鐵盒佯裝爆裂物，交紙條給行員不是要恐嚇，只是想騙行員自動交出現金，但當時聽到行員說要時間準備錢，突然覺得行為不對，感到後悔。