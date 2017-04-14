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男大生車禍捲入車底 熱血醫護衝院外20公尺搶救

張姓男大生被捲入車底，消防人員跟衛福部嘉義醫院6名醫護人員也加入搶救行列。（記者王善嬿翻攝）

2017-04-14  16:52

〔記者王善嬿／嘉市報導〕20歲張姓大學生今天上午騎YAMAHA R3重機，由東向西行經北港路、僑嘉一街口時，與自北港路左轉的民間環保回收車相撞，張某連人帶車被捲入車子底盤，卡在右側前輪與後輪中間，右腳還疑受重創變形，由於該路口離衛福部嘉義醫院約20公尺，保全通報急診室主任黃志豪、醫師王清池等醫護人員，共6人加入市消防人員搶救行列，12分鐘內就地評估生命徵象、包紮傷口，隨後送急診室緊急開刀，將張生從意識昏迷救回，意識轉為清醒，現住在加護病房待觀察。

警方調查，該路口當時都為綠燈，且雙方未發現酒駕情形，肇事原因待進一步調查釐清。

王清池受訪謙稱，協助救人是平常在做的事情，這沒甚麼，且又在醫院門口，正好剛上班；以往看到傷者都已經送到急診室，今天第一次前往現場救治，看到傷者捲入車底「蠻恐怖的」，而且只差一點，後輪就將傷者輾過去，算不幸中的大幸。

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  • 張姓男大生被捲入回收車底盤內，險象環生。（記者王善嬿翻攝）

    張姓男大生被捲入回收車底盤內，險象環生。（記者王善嬿翻攝）

  • 張姓男大生騎機車與民間環保公司車輛車禍，被捲入車底、傷勢嚴重。（記者王善嬿翻攝）

    張姓男大生騎機車與民間環保公司車輛車禍，被捲入車底、傷勢嚴重。（記者王善嬿翻攝）

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