竊賊搭客運落跑 警方趕到「休息站」抓人

2017-04-14 16:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕在桃園市中壢區27歲楊姓男子，兩度自中壢搭乘國道客運至苗栗縣頭份市一處大賣場竊取3C商品後，再搭乘客運返回桃園市。楊男12日晚間6點重施故技後，被賣場人員發現報警。警方調閱監視器後發現楊男竟搭車落跑，連忙聯繫客運駕駛，在新竹縣湖口鄉休息站停留，警方隨即趕到現場逮人，今天訊後依竊盜罪嫌移送。

警方指出，楊男這次因為打算行竊遊戲主機，打開包裝將包裝隨地棄置，賣場人員發覺後認為有問題，立刻通報警方，才能一舉逮住楊男。