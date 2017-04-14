北區監所盛事 246名志工群聚海大進修

2017-04-14 16:41

〔記者吳政峰／基隆報導〕我國監獄與看守所囚滿為患，教誨師分身乏術，為了提供受刑人更多的輔導管道，法務部引進志工入監所服務，成效良好，每年亦提供志工進修課程，維持輔導品質，14日於海洋大學舉辦北區15所矯正機關志工組訓，共有246名志工參與，堪稱監所盛事。

承辦單位基隆看守所秘書王恩先指出，為強化矯正機關志工輔導收容人功能，提升志工專業知能、增進輔導技巧，落實志工組訓成效，特與海大商借場地，提供近250名志工聆聽專題講座。

活動首先由矯正署黃鴻禧科長致詞，接著邀請基隆地檢署主任觀護人張裕煌、新店戒治所臨床心理師顏蔚吟、及中央警察大學教授謝文彥擔任講師，分別就「藥物濫用實例介紹及輔導策略」、「與個案建立關係的技巧」及「團體輔導實務」等三個主題進行專題講座。

為使參訓志工能親近大自然並欣賞基隆的在地美景，該所於午餐休息時間特別安排專人導覽步行海洋大學著名的景點「龍岡自然生態步道」，志工在途中見到豐富的昆蟲、蛙類、蝴蝶以及植物生態。

此外，該所亦提供受刑人烘焙班精心製作的7種小點心，最後綜合座談時，各矯正機關的志工們踴躍發言，充分表現出求知的精神與服務熱忱。同時志工彼此交換學習心得與實務經驗，現場氣氛熱絡，活動於下午4時30分結束。