北區監所盛事 246名志工群聚海大進修
2017-04-14 16:41
〔記者吳政峰／基隆報導〕我國監獄與看守所囚滿為患，教誨師分身乏術，為了提供受刑人更多的輔導管道，法務部引進志工入監所服務，成效良好，每年亦提供志工進修課程，維持輔導品質，14日於海洋大學舉辦北區15所矯正機關志工組訓，共有246名志工參與，堪稱監所盛事。
承辦單位基隆看守所秘書王恩先指出，為強化矯正機關志工輔導收容人功能，提升志工專業知能、增進輔導技巧，落實志工組訓成效，特與海大商借場地，提供近250名志工聆聽專題講座。
活動首先由矯正署黃鴻禧科長致詞，接著邀請基隆地檢署主任觀護人張裕煌、新店戒治所臨床心理師顏蔚吟、及中央警察大學教授謝文彥擔任講師，分別就「藥物濫用實例介紹及輔導策略」、「與個案建立關係的技巧」及「團體輔導實務」等三個主題進行專題講座。
為使參訓志工能親近大自然並欣賞基隆的在地美景，該所於午餐休息時間特別安排專人導覽步行海洋大學著名的景點「龍岡自然生態步道」，志工在途中見到豐富的昆蟲、蛙類、蝴蝶以及植物生態。
此外，該所亦提供受刑人烘焙班精心製作的7種小點心，最後綜合座談時，各矯正機關的志工們踴躍發言，充分表現出求知的精神與服務熱忱。同時志工彼此交換學習心得與實務經驗，現場氣氛熱絡，活動於下午4時30分結束。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中
- 「站著講比理直氣壯」 馬英九開庭堅持站立答辯
- 孕妻返台尋夫 通緝犯接機被活逮
- 鹽水發現夫婦、寵物同死房內 疑燒炭自殺
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 立仁四路車多速度快 大里爭設紅綠燈
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 「人」字肝癌術痕 南投「肝苦人」發願行善
- 棒球》在家看美職練揮棒 張泰山妻子發文讓球迷又哭又笑（影音）
- 凍齡港姐喪夫首露面 墨鏡包頭老態現形
- 自由廣場》高中校園的社會顯影
- 宜縣第2例腎臟移植 陽大醫院完成
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 爆豬哥亮沉迷這事 老友感慨斷了情
- 自由談》李凈瑜不比秋菊打官司
- 猴塞雷！考取9張烘焙乙級證照 這校學生再創紀錄
- 宜縣綠營民調落後 吳澤成透露原因是...
- 南美館首任館長出爐 林保堯出線
- 5/17前未補繳財報 樂陞將下櫃
- 台塑化停用石油焦 執照展延樂觀
- 李明哲妻質疑國民黨：淪為共產黨附隨組織
- 疑下雨惹禍 中市5千盞路燈不亮
- 最高院二度撤銷交保裁定 幸壽前董座續押
- 雙胞胎佩佩一秒變大叔 小孩被嚇哭
- 棒球》中職不只一隊接觸 已返台的郭泓志還要再思考
- （獨家）號外！搶不到《猜火車2》沒關係 6月帶回家慢慢看
- 吃不吃藥、出院時間 豬哥亮擲筊問神明
- 立委力促輕軌增設汐止樟樹灣站 市府樂觀其成
- 《方包正型》2
- 【感覺紀事簿】 原來只是這樣
- 化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
- 川普喊美元太強 亞幣全面暴升
- NBA》首輪橫掃？ 勇士G5當天租給「騎士迷」開演唱會
- 《盛裝運動》1
- 小檔案：噶瑪蘭大橋
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 中國軍機頻踩線 日機近一年緊急升空851次
- 衛福部催生 李茂生：不如拯救被養壞掉的孩子
- 莫允雯鬼手穿趾 驚喊被強姦
- 〈台股青紅燈〉經營權之爭，然後呢?
- 二行程機車高污染／今年汰換 每台補助1500元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北區監所盛事 246名志工群聚海大進修
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分