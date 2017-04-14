毒蟲缺錢買毒 竟持安全帽砸人搶金項鍊

2017-04-14 16:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓毒蟲毒癮犯沒錢解癮，竟持安全帽砸傷被害人，搶走脖上金項鍊，為逃避警方查緝，偷走3輛機車變換騎往銀樓變賣金項鍊，每輛行竊時間不超過10秒，仍逃不過新興警方手裡。

五福二所今天表示，日前忠孝一路發生歹徒持安全帽砸人行搶金項鍊，警方立即成立專案小組，過濾路口監視器，發現歹徒竟多次換騎機車，追查所騎乘的3輛機車，竟全是失竊贜車。

新興警方循線查出3輛機車，分別在左營區、三民區失竊，蔡男行竊手法熟練，自下手起不到10秒，就能成功竊得一輛機車，警方鎖定蔡嫌（45歲）持拘票埋伏蔡男住處，將他逮捕到案，一開始否認犯行，直到警方出示監視器畫面，他才低頭坦承，帶同警方前往銷贓的銀樓，警方今依3件竊盜案及1件強盜案函送法辦。

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