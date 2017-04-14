擄人勒贖50萬 詐騙車手「通勤上班」被捕
2017-04-14 16:33
〔記者張瑞楨／台中報導〕擄人勒索？台中市林姓婦人接獲詐騙電話，指女兒被黑道抓走，要50萬元贖人，林婦大為驚駭，趕緊領50萬元交給詐欺車手，沒想到返家時，驚見女兒安然坐在家中，並無被綁架一事。警方翌日在車站內發現年僅17歲、桃園往返台中市「通勤上班」的林姓少年，與車手顯眼的金髮特徵相符，立即將他逮捕。不過，50萬元並未追回，全案依詐欺罪嫌法辦。
年近50歲的林姓婦人，女兒是上班族，林婦上月27日下午接獲詐欺電話，對方指林婦的女兒「黑吃黑」，被黑道綁架，必須付50萬元贖人，林婦還聽到電話背景聲，有女子哭喊「媽媽救我」聲音，這是老掉牙詐騙招數，林婦卻嚇得不知所錯，趕緊領款50萬元，在附近一所國小交給車手。
林婦交錢時，還詢問車手，她的女兒人在何處？是否平安？車手很不耐煩說：「不要多問，把錢交出來就會平安」，拿了錢即迅速離開，林婦傍晚返回住處，赫然見到女兒早已回家，安然坐在客廳沙發上，並無擄人之事。
中市警局第六分局協和派出所發現，車手很年輕，還頂著一頭金色頭髮，相當的顯眼，有可能在中市市區內活動，遂指派3組人馬，在車站等處加強查緝，翌日就在朝馬客運車站，發現一頭金髮的林姓少年坐在車站內滑手機，立即將他逮捕。
林姓少年坦承犯案，住在桃園市的他說接獲上級指示，先「通勤」搭車到台中市「上班」（待命），再等候進一步指示，到指定地點拿錢，案發當天上午，他「通勤」抵達台中市，下午依指示到國小向林婦拿錢，隨即把錢交給上手，再搭車返回桃園市，翌日又再「通勤」到台中市「待命」，但尚未接獲指示取款，就被警方逮捕，全案依詐欺罪嫌法辦。
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