頭前溪畔偷倒垃圾？貨車駕駛：甩尾甩出去的
2017-04-14 16:10
新竹縣竹東警分局調查頭前溪旁遭傾倒廢棄物案，范姓貨車駕駛到案後竟辯稱：「甩尾甩出去的！」（圖由警方提供）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東警分局據報在頭前溪旁有人傾倒廢棄物，調查後發現是裝潢業者亂丟，聯繫對方到案說明，沒想到裝潢行范姓貨車駕駛竟辯稱：「開車甩尾不小心甩出去的！」讓員警當場傻眼。
26歲的范男說，他開著裝有拆除下來飲料店廢棄裝潢建材的貨車經過頭前溪水防道路時，因為沒有其他車輛，所以在路上大玩賽車遊戲裡的甩尾動作，沒想到貨車車斗沒有關，車上的這些廢建材就這樣沿路掉下去，他事後發現也懶得回去撿了。
「在頭前溪水防道路開車還可以甩尾？你把貨車當賽車開是嗎？」員警覺得范姓駕駛企圖推卸責任的說法實在是太離譜了，當場就吐槽他，還嗆他說：「你賽車技術那麼好，『玩命關頭』系列電影應該找你去拍才對！」
警方調查，水利署第2河川局人員7日發現頭前溪新竹縣中員段被人傾倒大批裝潢建材廢棄物向警方報案，竹東分局偵查隊受理後仔細清查現場廢棄物，發現有知名飲料店的廢棄裝潢建材，員警調閱周遭監視器畫面也查出1家裝潢行的員工涉有重嫌，於是約談范姓貨車駕駛和23歲的邱姓男助手到案說明，偵訊後將他們依違反廢棄物清理法函送新竹地檢署偵辦。
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