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馬英九遭柯建銘自訴洩密 高院法官曾德水中籤

2017-04-14  15:52

〔記者項程鎮／台北報導〕前總統馬英九遭立委柯建銘自訴洩密等案，高等法院下午抽籤，由法官曾德水中籤擔任受命法官，高院再依高院刑事庭合議庭組織表，配置本案審判長是庭長周政達、陪席法官為汪梅芬。

曾德水曾因勸被告撤回上訴，遭司法院職務法庭記申誡，還曾被指輕判前總統府副秘書長陳哲男，引發爭議；高院指出，本案抽籤是依據98年8月份法官會議決議，按原分案比例，以公開人工抽籤方式辦理分案作業。

曾德水受訪指出，他手中承審的前總統陳水扁更審案，目前裁定停止審理，現在又分到馬英九被控洩密案，同事笑他是「總統級法官」，等這二件審結後，他將申請退休。

馬英九卸任總統後第一件官司，就是被柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院上月28日判決馬無罪。

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  • 台北地檢署上月起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，馬英九涉今赴台北地院開庭。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署上月起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，馬英九涉今赴台北地院開庭。（記者羅沛德攝）

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