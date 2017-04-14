馬英九遭柯建銘自訴洩密 高院法官曾德水中籤

2017-04-14 15:52

〔記者項程鎮／台北報導〕前總統馬英九遭立委柯建銘自訴洩密等案，高等法院下午抽籤，由法官曾德水中籤擔任受命法官，高院再依高院刑事庭合議庭組織表，配置本案審判長是庭長周政達、陪席法官為汪梅芬。

曾德水曾因勸被告撤回上訴，遭司法院職務法庭記申誡，還曾被指輕判前總統府副秘書長陳哲男，引發爭議；高院指出，本案抽籤是依據98年8月份法官會議決議，按原分案比例，以公開人工抽籤方式辦理分案作業。

曾德水受訪指出，他手中承審的前總統陳水扁更審案，目前裁定停止審理，現在又分到馬英九被控洩密案，同事笑他是「總統級法官」，等這二件審結後，他將申請退休。

馬英九卸任總統後第一件官司，就是被柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院上月28日判決馬無罪。