酒駕肇事 汽車翹臀向後硬「騎」

沈姓男子今晨酒後駕車欲返回住處，他開車沿東大路往南寮方向行駛，卻不勝酒力，整台車往路邊衝，撞擊兩輛轎車，導致其中一輛車屁股上翹，強硬「騎」上另輛轎車，形成類似「疊疊樂」的誇張畫面。（記者王駿杰翻攝自臉書）

2017-04-14 15:35

〔記者王駿杰／新竹報導〕38歲沈姓男子與友人吃飯喝酒，今晨酒後駕車欲返回住處，他開車沿東大路往南寮方向行駛，卻不勝酒力，整台車往路邊衝，撞擊兩輛轎車，導致其中一輛車屁股上翹，強硬「騎」上另輛轎車，形成類似「疊疊樂」的誇張畫面。

警方指出，今天清晨4點半接獲報案，趕抵現場發現沈男駕駛的轎車，擦撞停放路邊的兩輛轎車與一輛機車，且沈男身上散發濃厚酒味，由於他拒絕接受酒測，只好委託醫院實施血液酒精濃度測試，換算酒測值達0.79，他坦承酒駕肇事，訊後依公共危險罪嫌送辦。

有民眾路過，張目結舌拿起手機拍下現場照片，並上傳臉書社團「新竹爆料公社」，指今天早上東大路出現「疊疊樂」。

不少網友紛紛回應「這真的神扯，我騎車經過一直想不透這怎麼開的」、「 看起來是黑車逆向撞白車」、「高手啊...。」

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