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門號申辦書勾「同意」收廣告簡訊 男告台哥大不起訴

2017-04-14  15:21

〔記者錢利忠／台北報導〕劉姓男子去年申辦台灣大哥大電信門號，事後他不滿多次收到台哥大相關企業的廣告簡訊，控告時任台哥大董事長的蔡明興、總經理鄭俊卿違反個資法；台北地檢署調查，劉男曾在門號申辦書上有關「接受本公司優惠或服務訊息簡訊」欄位勾選「同意」，今天將蔡明興、鄭俊卿不起訴。

去年間，劉男申辦台哥大電信門號後，多次收到台哥大寄來的廣告簡訊，他不堪其擾，質疑當初申辦門號所填的個資外流，氣得對時任台哥大的法人代表提告。

檢方調查，劉男當初申辦門號時，曾在「接受本公司優惠或服務訊息簡訊」欄位，勾選「同意」，代表劉男已同意台哥大寄發廣告訊息，認定此案不構成違反個資法。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 個資法 台哥大 廣告簡訊 違反個資法
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