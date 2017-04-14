涉留言辱罵李婉鈺「北港香爐」 4網友遭起訴

2017-04-14 15:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市議員李婉鈺去年5月間在臉書「李婉鈺的園地」，自PO與立委劉建國的床照，引發輿論熱議，周女、李女、廖男、徐男在李的臉書留言「淫賤妖狐」、「北港香爐人人插」等語，李不滿提告，新北地檢署今依公然侮辱罪嫌將4人起訴。

周女、李女、廖男、徐男去年5至6月間，在李婉鈺臉書留言：「這淫賤妖狐都不挑食啊？老先生也要ㄛ，恐怖ㄟ，胎閣鬼、垃圾鬼」、「醜女愛作怪」、「北港香爐人人插」、「畢竟他藝人與政治人物也用了好幾根…」、「只有大便才會招來蒼蠅」等語，李得知後不滿提告。

周女等4人出庭時均否認犯行，不認為留言有罵人之意，但檢方認定留言涉及公然侮辱，今將周女等4人起訴。