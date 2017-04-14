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官司纏身 馬英九涉洩密案北院開庭

2017-04-14  15:08

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署上月14日起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，馬也成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首。台北地院今日下午首次開庭進行準備程序，稍早2時許，立法委員柯建銘與馬英九先後步入北檢大門，這次場外並無抗議民眾，沒有挺馬、撻馬等壁壘分明狀況，僅有支持民眾高舉「馬英九無罪」布條，並高喊：「司法已死，關說無罪」口號。

今日準備程序預計由馬英九與辯護律師，對於起訴犯罪事實、證據的證據力、適用法條罪名表示意見，並由檢、辯各自提出要聲請傳喚的證人、要調查的證據。

北檢起訴認定，102年8月31日深夜，馬英九剛從時任檢察總長黃世銘報告，得知特偵組尚未偵結的「特他61號」刑事案件偵查秘密，隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏偵查中的秘密，涉嫌洩密。

同年9月4日，馬又教唆黃世銘向江宜樺報告案情，涉教唆洩密。北檢依刑法洩密罪、教唆洩密罪、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。

黃世銘因102年8月31日、9月1日2度向馬洩密、9月4日向江宜樺洩密案，已被判有罪定讞，判刑1年3月、得易科罰金45萬元。

立法委員柯建銘另案對馬英九提起刑事自訴，自訴範圍是9月1日涉教唆黃世銘第2度向馬洩密，以及9月11日馬在國民黨考紀會前開記者會涉加重誹謗柯；北院上月28日判馬無罪，柯建銘已表明會上訴。

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  • 馬英九步入北檢大門。（記者謝君臨攝）

    馬英九步入北檢大門。（記者謝君臨攝）

  • 柯建銘前來旁聽。（記者謝君臨攝）

    柯建銘前來旁聽。（記者謝君臨攝）

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