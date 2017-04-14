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逆子！索錢不成竟縱火燒屋 啃老男帶刀還想砍親人

2017-04-14  16:38

［記者陳恩惠／台北報導］都是為了錢！北市19歲汪姓男子昨晚向母親索討28萬購車款未果，竟點火燒屋，由於電話中遭表哥責罵，汪嫌半途憤而買刀、球棒循線到士林區找奶奶等人報復，不但嗆聲要殺姑姑和表哥，還要燒奶奶家；士林警方據報，在汪嫌砸毀表哥的機車、持刀上樓前，及時趕到將他壓制，警訊後依預備殺人、恐嚇及公共危險罪送辦。

汪嫌落網後，否認一切犯行，聲稱自己只是在電話中和表哥「話輸贏」，並沒有要波及旁人的意思，況且他砸的是自己爸爸的機車，干表哥什麼事？據悉，汪嫌雖無前科，但他3天前因為攜帶毒咖啡遭警方查獲送辦，沒想到交保返家，為了要錢，竟不擇手段縱火燒屋還砸車。

汪的曾姓表哥嘆氣「這個弟弟很難溝通！」他說，當他聽到表弟將舅媽的住處燒得一團亂，立刻駕車載著一同從事裝潢的舅舅趕到北投去關心，半途曾去電大罵汪嫌「不孝！」，反遭汪怒斥「我從未將你當成是我哥哥！叫我爸將28萬立刻匯到戶頭，否則我要去殺你媽媽（姑姑），還要去燒奶奶的房子，連你我也要一塊殺！」他覺得事態嚴重，才會報警協尋。

警方說，汪的雙親因故分居士林、北投兩地多年，汪嫌從小和奶奶同住士林區雨聲街，汪父及相關親友也分別住在附近，高中畢業後賦閒在家，近來因為忤逆奶奶突然被趕出家門，於是返回北市中山北路七段甲桂林山莊和母親同住。

警方調查，為了購車款，母子在住處大吵，汪母先行離家，詎料，汪嫌憤而在瓦斯爐上澆油點火隨即逃離，汪母返家驚見廚房、客廳紛遭火噬，打電話向丈夫求救；稍後警消調查時，汪母為掩護兒子犯行，一度改口自稱出門前忘記爐上煮餃子而釀禍，後遭親友戳破。

相關影音 （警方提供）

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  • 汪嫌訊後送辦。（記者陳恩惠攝）

    汪嫌訊後送辦。（記者陳恩惠攝）

  • 汪嫌索款未成，竟放火將母親住處燒了。（記者陳恩惠翻攝）

    汪嫌索款未成，竟放火將母親住處燒了。（記者陳恩惠翻攝）

  • 由於和表哥先在電話中爭吵，汪嫌購買2把西瓜刀及1支球棒，到表哥家尋仇。（記者陳恩惠攝）

    由於和表哥先在電話中爭吵，汪嫌購買2把西瓜刀及1支球棒，到表哥家尋仇。（記者陳恩惠攝）

  • 由於事前和表哥爭吵，汪嫌憤而購買兇器，到表哥家樓下，將汪父借給表哥的機車砸毀。（記者陳恩惠翻攝）

    由於事前和表哥爭吵，汪嫌憤而購買兇器，到表哥家樓下，將汪父借給表哥的機車砸毀。（記者陳恩惠翻攝）

  • 汪嫌砸了父親借給表哥的機車後，攜刀帶棒欲轉往附近的奶奶家。（記者陳恩惠翻攝）

    汪嫌砸了父親借給表哥的機車後，攜刀帶棒欲轉往附近的奶奶家。（記者陳恩惠翻攝）

  • 汪嫌犯案的2把西瓜刀和1根鋁棒等證物。（記者陳恩惠攝）

    汪嫌犯案的2把西瓜刀和1根鋁棒等證物。（記者陳恩惠攝）

  • 汪嫌臉書中有許多耍帥的自拍照。（記者陳恩惠翻攝當事人臉書）

    汪嫌臉書中有許多耍帥的自拍照。（記者陳恩惠翻攝當事人臉書）

  • 士林警分局偵查隊長車宇基說明案情。（記者陳恩惠攝）

    士林警分局偵查隊長車宇基說明案情。（記者陳恩惠攝）

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相關關鍵字： 公共危險罪 恐嚇 縱火 逆子 預備殺人
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