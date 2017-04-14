婦人「近路側」下車遭撞 肇事騎士獲判無罪
2017-04-14 14:49
［記者黃捷／台北報導］楊姓婦人日前乘坐友人機車外出購物，當機車靠右暫停路邊，她從左側下車時，陳姓老翁也從後方騎機車經過，機車後方的置物鐵架不慎勾倒楊婦，致楊婦臀部著地尾骨骨折，楊婦氣得怒告陳翁過失傷害，但士林地方法院認為，楊婦在近馬路側突然下車，不僅違反《道路交通安全規則》，陳翁也來不及反應，因此判陳翁無罪。
檢警調查，72歲陳翁前年10月23日下午，騎機車行經新北市淡水區仁愛街，未注意到楊婦搭乘的機車停靠右側路邊，且楊婦正從左側下車，就冒然前行，導致後方鐵架勾倒楊婦。
楊婦就醫後雖無大礙，但因臀部著地受有尾骨骨折，事後氣得控告陳翁過失傷害，檢方認為當時並無不能注意之情事，陳翁應有過失，將他起訴。
但合議庭勘驗監視器畫面及車禍事故調查表，陳翁當時時速僅約2、30公里，且陳翁經過與楊婦下車幾乎同時，即使能夠預見楊婦下車，也未必有充分時間反應。
此外，陳翁機車的置物鐵架，檢警皆無法證明超出法定規範寬度（把手外緣10公分），反而是楊婦從近路側下車違規，也與一般人為保安全，會從遠路側下車習慣不同，因此難認陳翁有過失，判無罪。
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