餓賊偷675元蛋捲、蛋糕止飢 地院判刑如易科罰金1萬元

2017-04-14 14:25

〔記者王善嬿／嘉市報導〕真是得不償失，偷675元蛋捲等食物，恐挨罰1萬元！

41歲包姓男子（有竊盜前科），今年2月2日晚間9點50分，騎機車經過嘉義市文化路、延平街口，見鄭姓民眾的機車腳踏墊上，放著一盒知名福義軒蛋捲禮盒，以及肉粽一串、蛋糕3塊，總價值675元，包某為了飽餐、止飢，將蛋捲、肉粽跟蛋糕偷走後騎車逃逸，鄭某回到機車旁，見腳踏墊上的蛋捲等物不翼而飛，報警逮人，警方依監視器錄影畫面循線追查包某到案，但蛋捲、肉粽都已經被吃光。

嘉義地方法院今天簡易判決，以竊盜罪判包某拘役10天，如易科罰金，1000元折抵一天，全案可上訴。