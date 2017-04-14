這盒油飯太好吃 警方破「油飯竊案」

2017-04-14 14:15

〔記者王捷／台南報導〕李姓少婦11日買了一盒50元的油飯當午餐掛在機車上，沒想到去郵局辦事後油飯竟然不翼而飛，回家想了一天越想越氣，家人建議她報案，因此12日下午才到市警三分局報案，雖然警方認為過了一天，油飯可能被吃完了，但仍兵分二路，一組調閱監視器，一組到竊嫌陳姓男子家附近埋伏，終於在13日深夜逮到陳男，今日上午依竊盜罪嫌函送法辦。

56的陳男沒有前科，自稱以做粗工為職業，不過因為年紀大了有職業傷害，加上這幾天沒工可以上，已經數個月沒有上工，手頭相當拮据，11日下午他經過郵局時，看到李婦的機車掛了油飯，口水直流想直接把油飯拿走。

不過當時郵局人正多，陳男來回幾次後，用安全帽掩蓋監視器，將油飯偷走。李婦從郵局出來，看到油飯被偷，原本想再買一盒就算了，但回家以後越想越氣，家人勸他可以報案，把小偷抓起來，因此在12日下午到安中派出所報案。

警方獲報後，由監視器畫面掌握陳男身分，安中所長詹得芳，先派一組警員分析監視器畫面，掌握陳男行竊方式，另一組警員則到陳男安定家中埋伏逮人，陳男坦承犯案，並指出油飯已經被吃完了，訊後警方今日將他依竊盜罪嫌函送法辦。