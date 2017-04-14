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車沒油停路上 警方伸援冒雨推車到路旁

2017-04-14  14:09

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅警分局埔頂派出所警員蔡皓傑今天凌晨1點多巡邏時，發現林姓男子駕駛汽車停放在台66線快速道路下方的平面道路上，他憂心汽車停放在路上會被追撞，就趨前關心，原來汽車沒油、林男坐著車上求助無門，蔡皓傑趕忙先幫忙將車推到路旁，再助林男買油脫困。

蔡皓傑開啟警車的警示燈後，停在林男的汽車後方，他再上前，冒雨幫林男將車推到路旁後，他還幫忙檢查汽車引擎是否有狀況，再查看油箱，原來油箱已見底，才知道汽車沒拋錨、只是沒油。

林男由蔡皓傑陪同到附近的加油站購買汽油，再返回加入汽車油箱內，汽車才順利啟動，讓林男非常開心：「終於可以回家了！」

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  • 警方冒雨協助林姓男子推車到路旁。（記者周敏鴻翻攝）

    警方冒雨協助林姓男子推車到路旁。（記者周敏鴻翻攝）

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