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宜蘭2轎車衝進農田四輪朝天 2人受傷送醫

2017-04-14  13:56

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮河濱路今天中午發生車禍，2輛轎車失控後衝進路旁農田四輪朝天，2人受傷送醫。

中午12點15分，宜蘭縣消防局接獲報案，指羅東鎮河濱路，即舊饗宴餐廳附近，有2輛橋車掉進田裡，車內有人受困。

消防人員到場後，一輛轎車男駕駛自行脫困，把同車女乘客救出，另一輛車的男駕駛動彈不得，消防人員用器具破壞車門救出來，女乘客與受困獲救的男駕駛，全身多處擦傷，所幸意識清楚，分別被送醫救治，車禍原因由警方調查中。

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  • 宜蘭縣羅東鎮河濱路中午發生車禍，2輛轎車衝進路旁農田四輪朝天，2人受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣羅東鎮河濱路中午發生車禍，2輛轎車衝進路旁農田四輪朝天，2人受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

  • 發生事故的2輛轎車四輪朝天。（記者江志雄翻攝）

    發生事故的2輛轎車四輪朝天。（記者江志雄翻攝）

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