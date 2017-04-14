| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中經院董事長胡勝正 驚傳在總統府昏迷送醫
 首頁 > 社會

北市公寓大樓頂樓加蓋起火 警消搶救中

2017-04-14  13:29

〔記者邱俊福／台北報導〕北市大安區一棟公寓大樓，今天下午近1時許，頂樓加蓋竄出火舌，消防救護人員據報趕抵，連忙疏散住戶，佈雲梯車等撲滅火舌，現仍現場處理殘火與了解失火原因中。

警、消單位表示，北市和平東路3段一棟公寓頂樓，濃煙冒出，恐有延燒之虞，升為三級火警，據報經派員趕抵灌救，目前已撲滅火舌，無人員傷亡。

廣告
  • 北市公寓大樓頂樓加蓋起火，警消搶救中（記者 邱俊福翻攝）

    北市公寓大樓頂樓加蓋起火，警消搶救中（記者 邱俊福翻攝）

  • 消防人員疏散住戶（記者 邱俊福翻攝）

    消防人員疏散住戶（記者 邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大樓 失火 火警 頂樓加蓋
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：北市公寓大樓頂樓加蓋起火 警消搶救中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.