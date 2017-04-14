北市公寓大樓頂樓加蓋起火 警消搶救中
2017-04-14 13:29
〔記者邱俊福／台北報導〕北市大安區一棟公寓大樓，今天下午近1時許，頂樓加蓋竄出火舌，消防救護人員據報趕抵，連忙疏散住戶，佈雲梯車等撲滅火舌，現仍現場處理殘火與了解失火原因中。
警、消單位表示，北市和平東路3段一棟公寓頂樓，濃煙冒出，恐有延燒之虞，升為三級火警，據報經派員趕抵灌救，目前已撲滅火舌，無人員傷亡。
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