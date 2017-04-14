德安客機撞護欄完成拖吊，蘭嶼機場下午1點開放。（瑪拉歐斯提供）

2017-04-14 13:24

［記者陳賢義／台東報導］德安航空飛往蘭嶼DHC6－400、編號B－55571客機，昨日下午抵達機場疑因側風強勁，失控偏離跑道衝撞護欄，蘭嶼機場事發後全面關閉，11名德安航空機務人員漏夜搭乘海巡巡防艇趕往處理，今早進行拖吊作業，蘭嶼機場中午發出飛航公告，今日下午1點開放，首班1點30分起飛，是否加班視狀況。