| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中經院董事長胡勝正 驚傳在總統府昏迷送醫
 首頁 > 社會

德安客機撞護欄完成拖吊 蘭嶼機場下午1點開放

德安客機撞護欄完成拖吊，蘭嶼機場下午1點開放。（瑪拉歐斯提供）

2017-04-14  13:24

［記者陳賢義／台東報導］德安航空飛往蘭嶼DHC6－400、編號B－55571客機，昨日下午抵達機場疑因側風強勁，失控偏離跑道衝撞護欄，蘭嶼機場事發後全面關閉，11名德安航空機務人員漏夜搭乘海巡巡防艇趕往處理，今早進行拖吊作業，蘭嶼機場中午發出飛航公告，今日下午1點開放，首班1點30分起飛，是否加班視狀況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 德安航空 蘭嶼機場 衝撞護欄 護欄
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：德安客機撞護欄完成拖吊 蘭嶼機場下午1點開放


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.