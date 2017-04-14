南投殺父母案逆轉 高大成：王忠義99.9％是凶手

南投殺父母案逆轉，王忠義停押後返家，並且堅稱自己清白。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-04-14 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕南投殺父母案情出現逆轉，被控為詐領保險金害死父母的王忠義2天前因罪證不足、當庭獲釋。然而，曾參與建靜的法醫石台平一口咬定這起案件「是他殺」，知名法醫高大成也認為，王忠義「99.9%是兇手」。

根據《東森新聞雲》報導，石台平認為，落水的王母投、被、腰部都有多處出血，遺體的手掌也已出現需泡水超過2小時才會出現的「洗衣婦手皮現象」，並且認定這起案件「百分之百是兇殺案」。

高大成則指出，王忠義有99.9%的可能性是兇手，並且說明，根據屍體來判斷，「死者肩膀有烏青出血，就表示有壓迫，有壓迫就是有壓力，他說他媽媽沉入水30分鐘，可是他媽媽手皮泡到像洗衣婦，泡在水裡2小時了才叫救護車，表示有蓄意殺人」。

不過，王忠義本人則對於這些說法不以為然，他怒斥：「這樣講還是法醫嗎？不能以洗衣婦的手，來認定泡水裡多久，當初自白是遭到檢警誘導，並不是根據自由意志，願意出示所有官司的書卷宗證明自己清白。」