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網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中

2017-04-14  13:24

〔記者邱俊福／台北報導〕全聯總裁徐重仁失言風坡持續延燒，昨天下午有網友在遊戲討論區「巴哈姆特」自稱是「資方打手人權推手左翼使者」，表示決定於近期隨機挑選全聯門市，進行無差別爆裂攻擊，不想受害就別去全聯消費，誰敢到全聯消費我就殺誰等內容，刑事局偵九大隊與北市警局、新北市警局紛紛接獲報案，已著手偵辦中。

這個留言是在昨天下午4時41分許，還嗆聲說歡迎報警，而其他網友則紛紛留言回應「又一個被酸到神智不清了」、「坐等上新聞懺悔的畫面」、「預告犯罪已經可以直接抓了哦。不管有沒有去做」。

刑事局表示，由於全聯公司在北市中山區，目前由北市警局刑大、中山分局主辦，積極配合追查中。

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  • 自稱「資方打手人權推手左翼使者」在網路PO文。（記者邱俊福翻攝自遊戲討論區「巴哈姆特」）

    自稱「資方打手人權推手左翼使者」在網路PO文。（記者邱俊福翻攝自遊戲討論區「巴哈姆特」）

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