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高雄賭場藏漁村 所長休假遛狗查獲

2017-04-14  13:20

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄林園區近海天九牌賭場，因到處流竄屢遭檢舉，轄區所長休假遛狗意外查獲。

林園警分局中芸所長紀健祥表示，昨天（13日）下午4點許於中芸二路一棟透天厝內，聽到吆喝下注聲，裝成遛狗民眾靠近發現約10多人盤算壓錢，立即通報警力支援包抄，警方敲門後，賭客收錢往後門衝，被埋伏警力一網打盡。

警方逮捕陳姓負責人（68歲）、黃姓女屋主（56歲）及賭客18人，在場查扣賭資1100元、紙質天九牌及骰子等賭具，訊後將陳、黃兩嫌依賭博罪送辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

紀健祥說，賭場「顧口」把風嚴格，頻變更處所，多次警網撲空，這次裝成遛狗民眾騙過女守門員，偵查隊、督察組迅速增援警力，以迅雷不及掩耳速度查獲。

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  • 林園近海天九牌賭場，被轄區所長遛狗查獲。（記者黃旭磊翻攝）

    林園近海天九牌賭場，被轄區所長遛狗查獲。（記者黃旭磊翻攝）

  • 現場紙質天九牌及骰子等賭具。（記者黃旭磊翻攝）

    現場紙質天九牌及骰子等賭具。（記者黃旭磊翻攝）

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