整條街都沒人？萬安演習趴趴走 酒駕怨嘆不知有演習

2017-04-14 13:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部地區包括彰化、臺中、南投、苗栗、雲林、嘉義等7縣市昨天舉行萬安40號演習時，卻有賀姓男子在演習結束之前，騎著機車在空蕩蕩的台中市大街上「趴趴走」，員警管制時聞到酒味，依公共危險罪法辦，他不禁怨嘆說：「不知道有演習，路上這麼多警察，早知道就不要出門。」

昨天下午1時30分演習開始，台中市各街道人車管制，不料，卻在演習結束之前，中市警局第二分局立人派出所警員，在北區中清、北平路口執行萬安演習管制勤務，卻見賀姓男子（54歲，公共危險罪前科），騎著機車在街上，員警立即告知正在演習，請賀男靠邊停車等待演習結束，卻聞到賀男身上散發濃濃酒味，當場對他實施酒測，酒測值達0.68毫克。

酒測後演習也結束了，賀男直接被警察依公共危險罪移送，他直呼「有夠衰！」，他在演習前，跟朋友在公園內喝啤酒，喝了2罐啤酒，騎機車想返家，卻見路上沒有人車，他不知道演習一事，感覺很奇怪，但卻不在意，仍繼續騎著機車，卻見每個路口都有警察，酒駕想躲也躲不掉，直呼「不知道有演習，路上這麼多警察，早知道就不要出門」。

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