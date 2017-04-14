W飯店命案 作證小模：不要拍！我有肖像權！

2017-04-14 13:10

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，今針對藥頭張子奕的販毒犯行，傳喚那場「毒趴踢」在場的台俄混血小模王嘉蒂、傳播妹「娜娜」楊昕瑜作證，庭訊結束後，2女戴著口罩在法院一樓大廳閃避媒體訪拍，還一度說「我有肖像權」要求媒體刪除照片，最後在法警指引下快步不發一語離開法院。

由於張子奕今已自己承認帶10包「金色小惡魔」進W飯店包廂，因此檢方原本聲請傳喚在場的傳播妹楊昕瑜，要證明她的目擊過程，就已沒有必要，檢察官今當庭捨棄傳楊昕瑜作證，張子奕的律師也沒意見，因此就未再訊問楊女。

土豪哥的在場友人、共同被告蔡逸學證稱，他一進房就看到白色圓桌上有毒咖啡包，沒看到是誰拿出來的，因為房間很大，他都在客廳活動，大部分的人他都不認識，不記得見過張子奕，所以也不清楚土豪哥有沒有和張子奕有沒有交易毒品。蔡的證詞對張子奕的犯罪事實並未達到證實的效果。

蔡說自己有喝了1、2「金色小惡魔」毒品咖啡包，喝後有精神恍惚的感覺。

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