高分院落腳舊司法園區 多位議員反對

2017-04-14 12:50

［記者謝武雄／桃園報導］桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高分院用地，多位市議員今天在議會質詢時都認為，既然土地是市府所有，由於市府辦公廳舍，公共設施嚴重不足，未來用途應以市府建設優先，爭取高分院設在桃園，地方非常贊同，但要自行覓地。

副市長游建華表示，舊司法園區土地面積約7萬5千多坪，大部分產權都屬於桃園市政府，只有少部分為桃園農田水利會土地，地檢署已經遷入中路重劃區的司法園區，但法院大樓還在興建，預計要兩年之後才會遷入，對於舊司法園區用途，會廣納各方意見後決定用途。

包含黃景熙、黃婉如、萬美玲、邱素芬等市議員都針對舊司法園區議題發言；黃婉如說，桃園升格後，廳舍嚴重不足，希望能興建第二行政大樓；萬美玲則建議興建長照、幼托中心；黃景熙、邱素芬則認為，市府升格後，無論是行政大樓、公共設施都不足，好不容易有這麼大面積的土地，應該要廣納各界意見，好好規劃。

游建華說，爭取高分院設在舊司法園區是律師公會的建議，並未形成政策，甚至也有人建議要興建公園，若興建第二辦公大樓，的確可以解決現有廳舍不足問題，但市議會建議，新的行政園區可以納入議會大樓，舊司法園區土地面積就顯得不足，因此，目前舊司法園區用途還在各界意見當中。