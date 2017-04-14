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疑卡床縫窒息 7月大嬰口角流血送醫亡

2017-04-14  12:24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊名盛街今晨5時許發生嬰兒窒息身亡案，去年9月出生的曾姓男嬰與父母在床上睡覺時，疑不慎跌落至床頭櫃與床及牆壁之間的縫隙內，被發現時已口角流血，窒息無生命跡象，警消獲報趕抵。將7個月大的男嬰送往亞東醫急救，但仍不治身亡，檢警將相驗遺體，確認死因。

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  • 救護車十萬火急，將男嬰送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

    救護車十萬火急，將男嬰送醫急救。（記者王宣晴翻攝）

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