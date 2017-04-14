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被白嫖還被搶 女全裸被拖下樓

2017-04-14  12:41

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市一名39歲陳姓男子，12日用通訊軟體叫應召，相約在永和區旅館交易，沒想到事成後，陳男竟把全裸的應召女鎖在廁所，要竊取他的財物，女子為了守財，一腳踹破廁所玻璃，緊抓陳男不放，要搶回錢包，沒想到陳男發狠，竟將一絲不掛的應召女從二樓拖到一樓，隨即揍人離開，相當兇狠！

警方調查，陳男有多項毒品、傷害及恐嚇取財前科，12日晚間9時許，與通訊軟體名稱「一夜情=要愛愛請來電」聯絡，並與一名38歲劉女以9000元喬好，相約在永和區旅館見面，完事後劉女收錢後將皮包放著，準備進入浴室洗澡後，陳嫌突然將她反鎖在浴室，劉女將玻璃門踹破後，發現陳嫌在搶她的包包，兩人就在房間打起來。

劉女為了護財，不斷被陳嫌踹都不放手，最後陳嫌發狠，直接將一絲不掛的陳女拖到一樓，劉女在旅館內不斷大喊「救命！有人搶劫」，陳嫌怕女子驚動他人，一腳猛踹劉女腹部後逃離，警方獲報到場後，聽劉女敘述特徵，在附近將陳嫌逮捕，起出劉女被搶的包包，更在陳嫌身上起獲毒品。

陳嫌向警方供稱，劉女一進房就要收錢，過程中又一直很掃興的喊痛，還說「不要了」，陳嫌表示「害我硬不起來，覺得不划算」，並要求劉女退5000元，劉女不肯才會搶包包，警方訊後依強盜、毒品罪將陳嫌移送。

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  • 陳嫌在附近被逮捕，手指著搶來的皮包。（記者陳薏云翻攝）

    陳嫌在附近被逮捕，手指著搶來的皮包。（記者陳薏云翻攝）

  • 劉女踹破廁所玻璃，併與陳嫌發生扭打。（記者陳薏云翻攝）

    劉女踹破廁所玻璃，併與陳嫌發生扭打。（記者陳薏云翻攝）

  • 劉女踹破廁所玻璃，併與陳嫌發生扭打。（記者陳薏云翻攝）

    劉女踹破廁所玻璃，併與陳嫌發生扭打。（記者陳薏云翻攝）

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