| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中 MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗 林內紫斑蝶遷移爆5年最大量 國3封外車道
 首頁 > 社會

加州女警所攜手槍為自購 抵桃機便自首

2017-04-14  12:28

〔記者朱沛雄／台北報導〕美國加州一名女警葛蘭特（Nell Grant），昨天清晨搭乘華航CI-7班機抵台轉機至泰國曼谷，過境時向轉機櫃台人員通報自己隨身包包內有1把手槍、6顆子彈，航警獲報後將她帶回偵訊並移送桃檢。

葛蘭特向警方表示，她是加州警察，該槍枝是自己購買，平時放在上班用的腰包內，因一時疏忽將其打包在隨身行李中攜帶出境，不知如何通過洛杉磯機場安檢，上機後就發現槍枝放置在後背包內，所以抵達桃機後便立即自首。

航警指出，葛蘭特（Nell Grant）為美國加州警察局警員，該槍枝在美國為合法持有，美國出境時未被查出。美國在台協會（AIT）獲知狀況後，協助葛蘭特委任律師。

由於葛蘭特觸犯我國《刑法》與《槍砲彈藥刀械管制條例》，檢察官訊後將葛蘭特責付委任律師，諭知限制出境、出海，等候調查，同行的另名女性友人及2名未成年幼童也放棄行程，留在台灣。

廣告
  • 加州女警葛蘭特將手槍及6發子彈放在腰包。（記者朱沛雄翻攝）

    加州女警葛蘭特將手槍及6發子彈放在腰包。（記者朱沛雄翻攝）

  • 加州女警葛蘭特向航警出示警徽。（記者朱沛雄翻攝）

    加州女警葛蘭特向航警出示警徽。（記者朱沛雄翻攝）

  • 加州女警葛蘭特將手槍及6發子彈放在腰包。（記者朱沛雄翻攝）

    加州女警葛蘭特將手槍及6發子彈放在腰包。（記者朱沛雄翻攝）

  • 加州女警葛蘭特所攜手槍為美國Ruger槍械製造公司的輕便型LCP手槍。（記者朱沛雄翻攝）

    加州女警葛蘭特所攜手槍為美國Ruger槍械製造公司的輕便型LCP手槍。（記者朱沛雄翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加州女警 女警 槍枝
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：加州女警所攜手槍為自購 抵桃機便自首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.