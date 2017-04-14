加州女警所攜手槍為自購 抵桃機便自首

2017-04-14 12:28

〔記者朱沛雄／台北報導〕美國加州一名女警葛蘭特（Nell Grant），昨天清晨搭乘華航CI-7班機抵台轉機至泰國曼谷，過境時向轉機櫃台人員通報自己隨身包包內有1把手槍、6顆子彈，航警獲報後將她帶回偵訊並移送桃檢。

葛蘭特向警方表示，她是加州警察，該槍枝是自己購買，平時放在上班用的腰包內，因一時疏忽將其打包在隨身行李中攜帶出境，不知如何通過洛杉磯機場安檢，上機後就發現槍枝放置在後背包內，所以抵達桃機後便立即自首。

航警指出，葛蘭特（Nell Grant）為美國加州警察局警員，該槍枝在美國為合法持有，美國出境時未被查出。美國在台協會（AIT）獲知狀況後，協助葛蘭特委任律師。

由於葛蘭特觸犯我國《刑法》與《槍砲彈藥刀械管制條例》，檢察官訊後將葛蘭特責付委任律師，諭知限制出境、出海，等候調查，同行的另名女性友人及2名未成年幼童也放棄行程，留在台灣。