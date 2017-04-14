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好貴的糖！偷挖2匙 她被判罰金2千

2017-04-14  12:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕前年2月22日晚間10時許，在台北監獄台北女子分監受刑的梁姓女受刑人，趁同房舍黃姓室友睡著時，躡手躡腳偷挖了黃女放在置物櫃的黑糖2匙，沖泡開水飲用，被另名室友發現告發，新北地院今依竊盜罪，判梁女罰金2千元，仍可上訴。

開庭時，梁女坦承拿了黃女的黑糖沖泡飲用，但否認竊盜，辯稱是黃女請她喝的。

但供詞遭另名陳姓室友打槍說，前年2月21日，梁女轉到她們的房舍後，就一直跟黃女要黑糖喝，黃女一開始有給她喝，翌日上午梁女又央求黃女，再給她黑糖，黃女同意，但告訴梁女，她血糖低，所以主管讓她備著沖泡飲用，要梁女不要再跟她要了，結果中午梁女要吵著要喝，黃女不給，梁就等到晚上大家都入睡後，偷黃女的黑糖。

法官依證人證詞，認定黃女已拒絕給梁女黑糖，梁卻私自取用，認定竊盜犯行，但考量竊取財物價值不高，且黃女當庭表示願原諒梁女，希望從情量刑，因此今判梁女罰金2千元，可服易服勞役。

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  • 在台北監獄台北女子分監受刑的梁姓女受刑人，偷室友黑糖2匙，被依竊盜罪，判罰2千元。（記者陳慰慈攝）

    在台北監獄台北女子分監受刑的梁姓女受刑人，偷室友黑糖2匙，被依竊盜罪，判罰2千元。（記者陳慰慈攝）

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