W飯店女模命案 混血女模與土豪哥證詞兜不攏
〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，今就藥頭張子奕供毒部分開庭審理，合議庭找來參與毒趴的王姓女模、提訊在押「土豪哥」朱家龍兩人作證，釐清張男是否販售毒品。王女供稱，土豪哥要求張男帶「東西來」、且有交付金錢，自己案發前則無吸毒習慣；但輪到土豪哥上場時，除撇清有關要張男帶「東西來」的指控，更說親眼目睹女模與張在找毒咖啡包。上午開庭呈現王女指控土豪哥，土豪哥一概否認情況。
審判長吳冠霆上午開庭先是確認張子奕先前已承認提供毒品未遂罪；張的律師馬涵蕙馬上接話，已於前天遞狀承認轉讓毒品，但仍否認賣毒。另因今天有包括王姓女模、朱家龍與蔡逸學等多人到場作證，法官遂裁定隔離訊問，以求證人間不會串證，順序為王女第一、朱二、蔡第三。
台俄混血的王女作證時表示，她與張子奕不常聯絡，但在W命案前較常以「微信」交換訊息，案發時因朱家龍找她，才進房開趴。王女也說，當天到場雖是她找張進房，但當時兩人與朱要談的是「開公司」的事，「朱卻只在乎她是否找到毒咖啡包，完全不關心成立公司一事。」
至於是否看到朱家龍交錢給張子奕？或張直接轉交毒咖啡包等問題，王女時而說有、時而說無，說詞反覆，後才解釋「時間久遠、記憶不清。」針對自己是否有向張詢問咖啡包價錢，王同樣反覆性回答，先是否認，待張的律師提出偵查中筆錄王自稱「曾詢問張咖啡包價格，張則回400、600、800都有」，王才又改口承認。
王女最後強調「咖啡包不是我要的，有帶的話是給朱家龍」，至於檢警偵辦時她曾向朱家龍提到「有酗酒、嗑藥，你覺得呢？」她表示，須提到嗑藥才能找到朱，實際上未嗑過藥。
接著上場且脊椎痛的朱家龍稱，服過止痛藥後已能作證，但仍不改先前否認「主動性」碰毒、供毒等情形。朱表示，他與張僅是點頭之交，甚至連點頭之交都算不上，因此從未找過張提供毒品，因此更沒有王女稍早所說「拿錢給張」的事情，反質疑王女「為什麼她要說我有給錢？」
對於是否有看到裝有毒品紙袋放在房內，朱家龍先是回答有，但又改口表示，飲酒後導致神智不清，無法確定是否該紙袋就是裝有毒品的紙袋。他最後表示「有看到小模與張子奕在房內找毒品。」
法官聽完兩人證詞後裁示休庭10分鐘，再繼續請蔡逸學作證。
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標題：W飯店女模命案 混血女模與土豪哥證詞兜不攏
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