「那我們去開房間？」 櫃姐曖昧小8歲男客被夫抓包...
〔記者錢利忠／台北報導〕在專櫃賣牛仔褲的林姓櫃姐，愛上小她8歲的黃姓男顧客，兩人常透過LINE傳情，黃男還問她：「那我們去開一天的房間？」未料，對話內容全被林夫看見，怒控兩人妨害家庭；台北地檢署勘查對話紀錄，認為兩人雖有「超友誼」關係，但無法證明曾發生性器接合，所以將兩人不起訴。
去年6月，林夫檢查妻子的手機，發現她竟與其他男人情話綿綿，對話紀錄中，黃男提及「那我們去開一天的房間」、「那我更愛你」、「我覺得我越愛妳越想跟你做」、「不然跟砲友有什麼兩樣」等曖昧字眼，氣得林夫報警提告。
警方發現林夫僅掌握妻子與黃男的對話紀錄，追問林夫有無妻子出軌的自白影片，得知林夫手中沒其他證據，便叮囑夫妻倆好好談即離去；當時心情鬱悶的林婦，趁丈夫與警方溝通時，喝酒灌醉自己。
林夫送走警察後，為補強妻子出軌的證據，便趁妻子喝醉時替她拍自白影片，林夫並以離婚為條件問說：「如果要離婚就拍自白影片，不然我不簽字」；影片中雙方除談論小孩扶養權及財產分配外，林夫還問她是否承認與黃男發生2次性行為，當時她回答：「嗯」。
事後林夫即以妻子的LINE對話紀錄及自白影片，怒控妻子及黃男妨害家庭；兩人均承認互有好感，但否認發生性關係；林婦供稱，她雖對黃男有好感，且對話內容曖昧，但她自知婚姻關係仍存在，沒與黃男發生性行為，當時丈夫趁她喝醉狂吐拍自白影片，她只想趕快結束此事去睡覺，忘了丈夫問她的問題。
黃男供稱，他雖與林婦搞曖昧，但僅試探性問要不要去開房間，沒有真的發生過性關係；黃男並質疑林婦在自白影片中的反應，是被她丈夫所逼。
檢方勘查兩人的對話紀錄，認為內容雖已超越正常男女情誼，且黃男對於床第之事有邀約、期待，但兩人並未談論曾於何時、何地，發生性器接合等構成妨害家庭的罪行；此外，林婦在自白影片中已喝醉，神情渙散、語調模糊，僅簡短回答：「嗯」、「沒有」等詞句，沒說明與黃男發生性行為的時間、地點，所以認定罪證不足。
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標題：「那我們去開房間？」 櫃姐曖昧小8歲男客被夫抓包...
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