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小車「剪車」大貨車 將吃2罰單

2017-04-14  12:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名大貨車駕駛在新北市城林橋頭無端遭一輛轎車從慢車道切入「剪車」，轎車駕駛還下車斥責大貨車司機為何剪他的車，疑不滿行車糾紛下車嗆聲，但大貨車司機反問「你切進來檔車，對嗎？」嗆聲駕駛憤然上車離去；大貨車駕駛將影片PO網，板橋警分局獲報，表示剪車的轎車涉及任意跨越車道、行駛中任意驟然減速，祭出2張罰單，警方並呼籲民眾遇有類似遭遇，可蒐證於事發7日內，向公路單位或警方檢舉，查證屬實就將舉發警惕。

據瞭解，大貨車司機將這宗疑因行車糾紛引起的「剪車」爭道影像PO上網，供民眾們評論；這起糾紛發生於城林橋往土城方向，雙方車主疑似在切換車道時有爭道情事，造成影片中黑色轎車車主不滿，進而任意跨越兩條車道行駛，並有在非遇突發狀況下於行駛途中任意驟然煞車、於車道中暫停的狀況。

警方說，黑色轎車除任意跨越車道、行駛中驟然減速等違規，裝設接收無線電的超高天線，經查若有違反無線電相關法規，也將一併通報相關單位，驗車開罰。

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  • 一輛大貨車在新北市城林橋遭一輛黑色轎車「剪車」擋道，轎車駕駛還下車嗆聲，大貨車駕駛將影片PO網。（民眾提供畫面）

    一輛大貨車在新北市城林橋遭一輛黑色轎車「剪車」擋道，轎車駕駛還下車嗆聲，大貨車駕駛將影片PO網。（民眾提供畫面）

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