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欺侮女童辯「忘記了」！ 重判8年讓惡狼忘不了

2017-04-14  12:12

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄莊姓男子和女友同居期間，利用晚間睡大通鋪機會，指姦女友念幼稚園大班女兒，寄養家庭發現女童舉止怪怪的，報警處理，最高法院維持高雄高分院見解，依性侵未滿14歲女子等罪，重判莊男8年徒刑，上訴後被最高法院駁回確定。

判決指出，在工地搭鷹架為業的莊姓男子和酗酒成習的阿美（化名）同居，102年2月9日晚間，兩人和阿美的稚齡兒女小雄和小蓉（皆化名）同床就寢，莊男把手伸進一旁念大班地小蓉內褲，接著把手指插進小蓉陰道，小雄發現妹妹被欺負，氣得拿枕頭丟莊男。

寄養家庭發現女童舉止怪異，連忙報警，莊男應訊則辯稱發生什麼事都不記得，阿美則說自己常酗酒昏睡，沒發現女兒被性侵。

寄養家庭證稱，發現小蓉午休時經常摩擦下體，躺在床上時還常上下起伏，且小蓉經常喊「尿尿地方很癢！」高雄高分院請社工和醫院鑑定後，認定莊男性侵小蓉，重判8年，上訴後被最高法院駁回。

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  • 莊男趁機欺負女友的女兒。圖與本新聞無關。（情境照）

    莊男趁機欺負女友的女兒。圖與本新聞無關。（情境照）

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