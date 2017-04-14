| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中 MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗 林內紫斑蝶遷移爆5年最大量 國3封外車道
 首頁 > 社會

竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查

2017-04-14  11:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕海巡署第三二岸巡大隊接獲通報，在苗栗竹南海水浴場外右側礫灘上發現一具男性浮屍，但是並未在遺體旁發現任何身分證件，也無明顯外傷，今天將由檢警相驗，釐清死因。

海巡署第三二岸巡大隊表示，發現浮屍時，遺體被礫灘上的垃圾及漂流木覆蓋，並不容易發覺，目測年齡大約50至60歲，警方也呼籲，如果有任何關於浮屍線索，可與警方聯繫。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 浮屍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.