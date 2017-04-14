竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查

2017-04-14 11:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕海巡署第三二岸巡大隊接獲通報，在苗栗竹南海水浴場外右側礫灘上發現一具男性浮屍，但是並未在遺體旁發現任何身分證件，也無明顯外傷，今天將由檢警相驗，釐清死因。

海巡署第三二岸巡大隊表示，發現浮屍時，遺體被礫灘上的垃圾及漂流木覆蓋，並不容易發覺，目測年齡大約50至60歲，警方也呼籲，如果有任何關於浮屍線索，可與警方聯繫。