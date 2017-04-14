少婦下車沒拔鑰匙 2稚子困車內

2017-04-14 11:10

〔記者王善嬿／嘉市報導〕一名年近30歲的劉姓少婦，今天上午載1歲半及2歲半的稚子開車外出購物，劉婦熄火下車買東西、忘拔鑰匙，2名稚子疑不慎按到遙控器，將車子反鎖、受困車內，劉婦買完東西返回車上，見無法開門，心急之餘打119求助。

嘉義市消防局湖內消防分隊派員趕抵，評估當時氣溫尚可，2名男童生命徵象穩定，經聯絡鎖匠到場開鎖，2童被抱出後，與劉婦相擁而泣，劉婦也向消防人員致謝、自責粗心，表示以後會小心。