引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
〔記者錢利忠／台北報導〕綽號「老爹」的78歲老翁程崇德，操控北台灣最大的應召站，涉嫌夥同人口販運集團，從烏克蘭引進身材火辣的金絲貓「JABE」，並找來號稱淫媒界「史上最強妹」、中國賣淫女「晴天」當台柱，最強妹每次索價8000元，金絲貓高達3萬元；台北地檢署今天依妨害風化罪，起訴該集團主嫌程崇德、顧巧鳳、王明輝等15人。
前年底，移民署會同警方搗破「老爹」賣淫集團，已多次被抓的老爹，屬於祖師爺級淫媒，原在飯店業闖蕩，20多年前轉行經營應召站，近年來收綽號「紀姐」的顧巧鳳為徒，由她成立call客中心幕後操控；該集團並夥同王明輝三兄弟為首的「米其林」人口販運集團，引進中國、東歐女子或逃逸外勞下海賣淫，兩方經常互相調度，每天媒介賣淫女子上百人。
前年12月，北檢指揮移民署北市專勤隊會同北市警方百餘人拂曉出擊，在雙北地區查獲王姓兄弟、帳房、經紀人、馬伕及多名中國籍賣淫女；中國公安則同步在廣東查獲該集團台籍幹部，去年3月被依兩岸共同打擊犯罪模式押解回台偵審。
檢警查出，老爹與王明輝掌握嫖客愛嘗鮮，從烏克蘭引進身高172公分、身材火辣的金絲貓JABE，交易價碼高達3萬，並找來中國賣淫女「晴天」，她憑著長髮與21吋小蠻腰、接近百公分的美腿，每次索價8000元；雖要價不菲，但尋芳客指名電話不斷。
檢警發現，「晴天」是以自由行名義入境，每次可停留15天，並多次假借自由行名義入境；JABE則以觀光名義來台，每次停留約7至10天不等，接客「密度」相當高；因老爹生意太火熱，引來同行忌妒檢舉才曝光。
移民署專勤隊指出，該應召集團賣淫價碼高，卻層層剝削賣淫女，賣淫女拿到的錢所剩無幾，有名印尼籍逃逸外勞「小茹」（化名），每次賣淫收7000元，實拿僅900元，且只有月經來才能休息。
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