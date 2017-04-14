菜園遭野狗肆虐 男備毒香腸誘殺卻害死家犬
2017-04-14 10:55
［記者楊政郡／台中報導］太平區洪姓民眾，因其菜園常有野狗肆虐，竟以農藥「托福松」摻入香腸中，丟在菜園空地要吸引野狗來吃，不料卻毒死黃某飼養的「小乖」、「小妞」，及謝某飼養的「米魯」，飼主在菜園空地發現2狗屍報警，「小乖」則奄奄一息到院前死亡，警方在空地找到毒香腸一截，路口監視器看到洪某在附近徘徊，洪坦承犯行，檢方依毀損罪嫌起訴。
起訴書指出，太平區洪某在住處旁空地整理出一處菜園，但菜園內卻常有野狗跑來肆虐，要趕又趕不走，去年9月他購買「托福松」農藥，摻入煮熟的香腸，切成5小截，當天下午2時左右丟在菜園空地，以此引誘犬隻食用而暴斃。
當天下午6時許，黃姓飼主發現所養的「小乖」（米客斯種）、「小妞」（拉布拉多種），及「小靜」（未發生死亡及肢殘重傷）奄奄一息，黃某趕緊送醫急救，「小乖」到院前死亡，「小靜」救回一條狗命。
兩天後還有謝姓飼主飼養的「米魯」（米格魯種），也誤食上述毒香腸死亡，謝某報警處理，台中市動保處人員在當天取走狗屍體，解剖化驗，查出是農藥「托福松」中毒，移送檢方偵辦。
檢方調閱監視器，看到洪男確實在附近徘徊，到案後也坦承不諱，供稱他是因野狗肆虐，想要毒死野狗，卻毒死有飼主的狗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 神秘頭文字D／山區盲飆150KM 冠軍賽車手被點名
- 孕妻返台尋夫 通緝犯接機被活逮
- 馬英九洩密案下午開庭 馬愛將律師團再登板
- 引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 《粉嫩錶情》5
- 市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築
- 《粉嫩錶情》2
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- 《通靈少女》撞普渡卡關 她說服媽祖連擲3聖筊
- 南縣區漁會3巨頭產生 理事長、總幹事年輕化
- 保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- 《晶妙絕倫》繆斯女神
- 台股開盤下跌30.18點 報9806.50點
- 瓊瑤淚爆平鑫濤失智住院409天
- 保密到家！親姊妹低調共演蕾絲邊A片
- 疏解1.5倍車流 寶山路調撥車道動工
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 《晶湛技藝》官窯時尚
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 【朵朵小語】 寧可靜默
- 宜縣第2例腎臟移植 陽大醫院完成
- 丁噹想戀一個愛 紅鸞星動恐是苦戀
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- NBA》前「鍋神」又失業 原因竟是錯過球隊巴士？
- 輪休風反噬 熱火夢醒時分
- 繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳
- 洪秀柱反對提年改版本 廖國棟批：黨中央只看到部分民眾
- MLB》達比修對天使狂飆10K無失分 本季首勝開胡（影音）
- 梧棲大排轉角護欄低 騎士易摔落圳溝
- 曾文淨水場日供2萬噸 賴清德：滴滴皆辛苦
- 國民黨司法內鬥 恐埋選舉無效地雷
- 《小辭典》建蔽率
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課
- 向俄翻臉 川普指關係跌停
- 證券行情表、證券表格
- 《中英對照讀新聞》Gator: Orange is the new green 鱷魚：橘色是新綠色
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Uber relaunches services, cite ministry cooperation
- 《小包有戲》1
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：菜園遭野狗肆虐 男備毒香腸誘殺卻害死家犬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分