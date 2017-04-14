菜園遭野狗肆虐 男備毒香腸誘殺卻害死家犬

2017-04-14 10:55

［記者楊政郡／台中報導］太平區洪姓民眾，因其菜園常有野狗肆虐，竟以農藥「托福松」摻入香腸中，丟在菜園空地要吸引野狗來吃，不料卻毒死黃某飼養的「小乖」、「小妞」，及謝某飼養的「米魯」，飼主在菜園空地發現2狗屍報警，「小乖」則奄奄一息到院前死亡，警方在空地找到毒香腸一截，路口監視器看到洪某在附近徘徊，洪坦承犯行，檢方依毀損罪嫌起訴。

起訴書指出，太平區洪某在住處旁空地整理出一處菜園，但菜園內卻常有野狗跑來肆虐，要趕又趕不走，去年9月他購買「托福松」農藥，摻入煮熟的香腸，切成5小截，當天下午2時左右丟在菜園空地，以此引誘犬隻食用而暴斃。

當天下午6時許，黃姓飼主發現所養的「小乖」（米客斯種）、「小妞」（拉布拉多種），及「小靜」（未發生死亡及肢殘重傷）奄奄一息，黃某趕緊送醫急救，「小乖」到院前死亡，「小靜」救回一條狗命。

兩天後還有謝姓飼主飼養的「米魯」（米格魯種），也誤食上述毒香腸死亡，謝某報警處理，台中市動保處人員在當天取走狗屍體，解剖化驗，查出是農藥「托福松」中毒，移送檢方偵辦。

檢方調閱監視器，看到洪男確實在附近徘徊，到案後也坦承不諱，供稱他是因野狗肆虐，想要毒死野狗，卻毒死有飼主的狗。