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違停求警別開單 他的戀愛御守卻露餡...

2017-04-14  10:01

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子13日晚間11時許，因轎車違停被警方發現，當警員鳴笛準備開罰時，吳男閃身出現，直呼別開單，不過警員當時聞到他身上有K毒臭味，要求吳男配合檢查，警員發現吳男車上有一個粉紅色的御守，擺在儀錶板上覺得很突兀，吳男趕緊說因為他單身，是為了求戀愛運，結果警方在他的御守中發現有毒品，訊後，今日將他依毒品危害防制條例處以行政裁罰。

25歲的吳男自稱是室內裝修的工人，月入35K，不過因為曾有毒品、公共危險前科，還又數十萬的酒駕罰單在分期繳納，但他為了要買毒品，寧願入不敷出，吃泡麵過活，昨日晚間他剛吸完K毒就出門，買手機套，發現自己違停時要被警察開罰單，擔心繳不出錢，顧不得自己身上有K味，就上前拜託警員別開單。

警員一下子就聞到吳男身上的K味，要求吳男配合警方檢查，吳男身上刺青、開著黑色改裝轎車，駕駛座椅還改裝賽車椅，但黑漆漆的車內卻擺了一個粉紅色御守，讓在場警員覺得很不搭。

吳男見狀立即上前說，是因為單身所以買御守來祈求戀愛運，不過警員不信，摸了御守還發現裡面有顆粒狀物，倒出來才發現裡面裝了一小包K毒及疑似大麻的毒品。

吳男被帶回警所後，只坦承吸食、持有K毒，但對於疑似大麻的不明藥草，吳男僅回答不知道，由於K他命分類三級，吳男只要面對裁罰沒型刑責的K毒，警方指出，吳男驗尿時，有不明顯的一級、二級毒品反應，對於不明藥草，警方懷疑是二級毒品大麻，將送往實驗室檢驗，若屬於二級毒品，吳男將有刑責。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 吳男的戀愛御守裡裝了K他命及不明藥草。（記者王捷翻攝）

    吳男的戀愛御守裡裝了K他命及不明藥草。（記者王捷翻攝）

  • 吳男的改裝轎車，一片黑漆漆，不過裡面有一個粉紅色的戀愛御守，才讓警方覺得可疑。（記者王捷翻攝）

    吳男的改裝轎車，一片黑漆漆，不過裡面有一個粉紅色的戀愛御守，才讓警方覺得可疑。（記者王捷翻攝）

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