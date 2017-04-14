獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
美國加州黑人女警Nell Grant攜槍闖過洛杉磯機場層層安檢，抵台轉機之際向航警主動繳械，昨晚被檢察官責付律師時，沮喪的低頭掩面。（記者余瑞仁攝）
〔記者余瑞仁／桃園報導〕美國加州45歲黑人女警Nell Grant，昨天上午與家人搭乘我國籍航空公司班機從洛杉磯飛抵桃園國際機場，準備轉機前往泰國曼谷旅遊，在桃園國際機場等候轉機時，向航空公司櫃台人員告知隨身背包內攜有1把手槍、6顆子彈，隨後向接獲通報趕來處理的航警繳出槍彈，她並出示警徽表示自己是加州州警，因為一時忘記執勤槍彈還放在背包內，就這樣揹著上飛機，也不知為何能通過洛城機場的安檢。
「歐買尬，我的槍還在背包裡！」美國女警Nell Grant昨天上午搭機抵達桃園國際機場，準備轉機前往曼谷時，發現她的警用配槍還放在自己的隨身背包裡，由於轉機還得通過X光儀檢查，於是主動向航空公司櫃台人員告知「我的背包內有1把手槍與6顆子彈」，地勤人員大吃一驚，立即通報航警趕來處理，Nell Grant隨即將背包內的1把手槍與6顆子彈繳給航警。
航警處理時，Nell Grant出示警徽表示自己是加州州警，希望聯繫美國在台協會（AIT）人員協助處理，AIT獲悉狀況後，協助她委任律師。警方經與桃園地檢署聯繫，認定Nell Grant搭乘的我國籍班機為我國領土的延伸，行為已觸犯我國刑法槍砲彈藥刀械管制條例，但她自動繳械，屬於自首行為，航警訊後於昨晚將她移送桃園地檢署偵辦。
據了解，Nell Grant向檢警表示，她是加州警察，這回是休假與家人要前往泰國旅遊，從洛城搭機來台要轉機前往曼谷，但她忘記自己的警用配槍還放在背包裡面，就揹著帶上旅途，也不知為何能順利通過洛杉磯機場的層層安檢，直到桃園機場準備轉機時，打開背包才發現槍彈，於是主動繳械。警方依法將她逮捕並將槍彈查扣，槍彈已另送請鑑定有無殺傷力。
檢方說，Nell Grant雖出示美國加州警徽，但她的身分與攜帶槍彈是否為警械，還待進一步確認，她的行為已觸犯我國刑法，但屬自首繳械，檢察官訊後昨晚將她責付委任律師，並諭知限制出境出海，等候後續調查處理。
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